Riot Games lancia il portale LoLEsports centralizzato

Riot Games ha lanciato una nuova piattaforma League of Legends chiamata LoLEsports, nel tentativo di centralizzare e amplificare meglio azione e contenuti dei suoi 12 campionati regionali e gare.

LoLEsports.com è il nuovo hub, e lì Riot farà il suo debutto in nuovi spettacoli basati su diversi aspetti dei giochi di Esports di League of Legends da tutto il mondo, con i suoi più popolari sono LPL (Cina), LCK (Corea del Sud), LCS ( Nord America) e LEC (Europa).

I nuovi spettacoli debutteranno questo mese e saranno il “Rundown settimanale”, con i momenti salienti dei giochi; “The Penta”, che mostrerà i cinque migliori spettacoli della competizione della settimana precedente; e “Champ Select”, che discuterà i giocatori di spicco.

Il nuovo marchio LoLEsports ha lo scopo di servire efficacemente come un modo per centralizzare i contenuti e fungere da piattaforma in cui i fan possono imparare e guardare l’azione da altre parti del mondo, un po ‘paragonabile alla presenza digitale della FIFA per il calcio. Ciò includerà anche le due principali competizioni internazionali, la Mid-Season Invitational e il World Championship.