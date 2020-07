The Outer Worlds: nuovi contenuti presto in arrivo?

Nella pentola targata Obisidian Entertainment potrebbe star bollendo qualcosa per The Outer Worlds. Difatti, l’account Twitter ufficiale dello studio ha annunciato che la Halcyon Holdings Board dei Direttori ha “acquisito una parte” del sito ufficiale del gioco. Visitando il sito, chiede di “rimanere sintonizzati per un altro messaggio speciale dalla Spacer’s Choice”.

Ovviamente il pensiero volge subito all’ Xbox Games Showcase di Microsoft il 23 luglio e potrebbe essere il posto perfetto per un annuncio. Obsidian ha precedentemente confermato che quest’anno ci sarebbe stato un DLC per il suo titolo. Ricordando che un intero pianeta venne tagliato fuori dallo sviluppo, questa sembrerebbe proprio l’occasione per reinserirlo.

Inoltre, teniamo a ricordarvi che The Outer Worlds non è l’unico titolo per cui valga la pena vedere lo showcase. Infatti potremmo anche pensare ad un Age of Empires 3 Definitive Edition e Battletoads, per non parlare poi della remota (forse nemmeno così tanto) possibilità di un ritorno in grande stile di Fable 4. Vogliamo dimenticarci del gamplay reveal di Halo Infinite? Se siete esperti del titolo 343 Industries (oggi) o neofiti dell’universo originariamente creato da Bungie, date pure un’occhiata al nostro articolo sulla saga che ha rivoluzionato gli FPS su console. Intanto, vi lasciamo al post della Obsidian Entertainment, ricordandovi di seguire con GamesVillage l’Xbox Games Showcase il 23 luglio.