Xbox Games Showcase: ecco come sarà articolato

L’Xbox Games Showcase di luglio 2020 si terrà dalle ore 17:00 del 23 luglio (noi di GamesVillage lo seguiremo per intero) e proporrà diverse novità in arrivo su Xbox Series X, ma anche su Xbox One e PC Windows 10. Geoff Keighley è intervenuto su Twitter per parlarci dell’evento tenuto da egli stesso e da Microsoft e su come sarà articolato, dato che si tratta di uno show che fa parte della sua Summer of Gaming.

Nel tweet è presente la scaletta che ci illustra cosa dobbiamo aspettarci dalla giornata:

Pre-show con World Premiere aggiuntive

Showcase con il reveal del gamelay di Halo Infinite

Post-show con Aaron Greenberg e gli sviluppatori

Dunque, dalle 17:00 avremo il pre-show guidato dal presentatore canadese, dove verranno mostrati molti titoli destinati alla next-gen. Alle 18:00 ci sarà l’Xbox Games Showcase vero e proprio, dove dovrebbe essere dato grande spazio al nuovo Halo Infinite (non sappiamo quanto però) e infine, dalle 19:00 (circa) si andrà avanti con il post-show dove parleranno gli sviluppatori delle varie IP mostrate. Tra i giochi attesi dagli utenti ci sono oltre Halo, anche Elden Ring e i non ancora annunciati Fable, Forza Motorsport 8 e il nuovo titolo di The Initiative. Dovrebbe essere della partita anche Senua’s Saga Hellblade 2. Di sicuro, non mancheranno le sorprese!