Mafia Definitive Edition: online il primo gameplay

Mafia Definitive Edition era il protagonista del reveal gameplay ufficiale fissato per oggi, mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 17:00 italiane. Era per l’appunto, perché in anticipo rispetto ai tempi in rete sono emersi i 14 minuti di gameplay previsti per oggi pomeriggio. Vi ricordiamo che il gioco è stato rinviato al 25 settembre ed è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC.

In calce alla notizia, oltre al tweet dell’evento condiviso da 2K Games ed Hangar 13, vi condividiamo anche il filmato ufficiale che mostra il gioco in azione, che vi ricordiamo essere il remake dell’originale Mafia pubblicato nel 2002. Dato che il gameplay di Mafia Definitive Edition era trapelato in rete, IGN ha deciso di pubblicarlo in via ufficiale qualche ora prima, dato che ormai l’effetto sorpresa era del tutto svanito. La storia del titolo non è cambiata quasi per nulla, ma la sua natura di remake ha permesso al gioco di ottenere nuove feature e nuove meccaniche, che hanno reso più moderno il gameplay. Dunque, parliamo di un rifacimento in stile “Resident Evil”, come potete notare nel video sottostante, dove vengono proposte sia scene tratte dal gioco vero e proprio, sia scene d’intermezzo. Ovviamente, l’appuntamento di oggi è del tutto saltato!