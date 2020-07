Ghost of Tsushima supera le aspettative in Giappone

Essendo (probabilmente) l’ultima grande esclusiva per Playstation 4, Ghost of Tsushima di Sucker Punch avrebbe dovuto vendere bene, soprattutto vista l’aspettativa che lo circonda, aspettative che sicuramente soddisfacendo sulla base di report precedenti. Il gioco ha superato le classifiche del Regno Unito al suo debutto, ma sembra che stia superando tutte le aspettative in Giappone in particolare.

La Sony ha recentemente lanciato su Twitter il proprio account PlayStation Japan ufficiale, e ha osservato che il gioco samurai open world stia superando le aspettative dell’azienda in termini di vendite e come, di conseguenza, sia ormai praticamente introvabile nei negozi nipponici. Sony menziona nel suo tweet che la produzione di più copie è in corso per soddisfare la domanda, e che le persone possono acquistare il gioco in digitale nel frattempo, se lo desiderano. Data l’impostazione del gioco e la premessa centrale, non sorprende affatto che il pubblico giapponese lo prenda così prontamente, per non parlare del fatto che, comunque sia, il titolo è ben riuscito.

Ghost of Tsushima è ora disponibile in esclusiva per Playstation 4.