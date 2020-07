Ghost of Tsushima: trailer evidenzia il parere della critica

Lo abbiamo detto e ridetto, ma per chi fosse tornato solo ora sul pianeta Terra, Ghost of Tsushima di Sucker Punch è ora disponibile per Playstation 4, l’ultima grande esclusiva per la console di Sony dell’attuale generazione. Il lancio è andato abbastanza bene, tanto da andare sold out praticamente ovunque in Giappone e posizionarsi al primo posto in UK. Chiaramente, gran parte della critica ha accolto positivamente l’epopea di Jin, tanto che è stato pubblicato un nuovo trailer che mette in evidenza i giudizi più positivi (qualora foste curiosi, trovate qui il nostro).

Ghost of Tsushima è stato elogiato per il suo racconto, la grafica, il combattimento e il design del mondo di gioco, tra molte altre cose. È ambientato sull’isola di Tsushima nel 1274 durante la prima invasione mongola. Dopo che i samurai dell’isola sono stati sconfitti, spetta al sopravvissuto Jin Sakai riprendere la sua casa, anche se con metodi disonorevoli come l’assassinio e il sotterfugio.

Jin si guadagnerà presto la reputazione di “spettro”, colpendo la paura nel cuore dei suoi nemici. Insieme alla ricerca principale di liberare l’isola, i giocatori possono anche prendere parte a diversi racconti di Tsushima, interagendo con personaggi diversi e guadagnando premi diversi.

Vi lasciamo infine con il trailer: