Legend of Korra è in arrivo su Netflix

Netflix ha annunciato l’arrivo di The Legend of Korra sulla piattaforma il 14 agosto. Il colosso dello streaming ha fatto miracoli con Avatar – La leggenda di Aang e viceversa, infatti il titolo è stato molto apprezzato da tutte le persone bloccate a casa a causa della pandemia di Covid-19 e alla ricerca di contenuti di buona qualità, adatti alle famiglie e divertenti. Il titolo è rimasto nella Top 10 per alcune settimane dopo il suo debutto, ma la pluripremiato serie trasmessa originariamente su Nickelodeon, che si è conclusa più di un decennio fa, ha anche goduto di una nuova fan-base, mentre persone di tutte le età e livelli di familiarità si sintonizzavano per guardare Avatar Aang padroneggiare i quattro elementi. Ma mentre Avatar – La leggenda di Aang potrebbe aver seguito il suo corso, (ha ottenuto infatti una versione cinematografica con L’Ultimo dominatore dell’Aria) ci sono ancora altre storie dal mondo di Avatar da raccontare. Una di queste storie continua in The Legend of Korra che e arriverà su Netflix USA tra poche settimane. Sarà infatti disponibile in America il 14 agosto, e non sappiamo ancora quando arriverà in Italia, ma confidiamo comunque che potrebbe accadere molto presto. Se non avete seguito la prima serie e volete capire di cosa stiamo parlando, questa è la sinossi ufficiale:

“La storia, ambientata 70 anni dopo gli eventi di Avatar – La leggenda di Aang, segue le avventure dell’Avatar che succede ad Aang, un’adolescente appassionata, ribelle e senza paura della Tribù dell’Acqua Meridionale di nome Korra. Con tre dei quattro elementi sotto la sua cintura (Terra, Acqua e Fuoco), Korra cerca di dominare l’elemento finale, l’Aria. La sua ricerca la conduce all’epicentro del moderno mondo “Avatar”, Republic City – una metropoli che è alimentata dalla tecnologia steampunk. È un melting pot virtuale dove vivono e prosperano benders e non benders di tutte le nazioni. Tuttavia, Korra scopre che Republic City è afflitta dal crimine e da una crescente rivoluzione anti-flessione che minaccia di distruggerla. Sotto la guida del figlio di Aang, Tenzin, Korra inizia il suo allenamento di flessione aerea affrontando i nemici che vogliono sbarrarle la strada.”