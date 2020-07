World War Z: disponibile l’aggiornamento Dronemaster

Da oggi 22 luglio è disponibile un nuovo aggiornamento gratuito per World War Z. Ad un anno dal lancio, Saber Interactive ha integrato diversi contenuti gratuiti portando nuove missioni, armi e zombie all’interno del gioco. Con l’update di oggi diventa disponibile il full cross-play tra i giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ma il nome dell’aggiornamento è “Dronemaster”, ed ecco che da oggi è disponibile la nuova classe. Il dronemaster va in giro, appunto, con un drone che può aiutare il giocatore in diversi modi; di default è equipaggiato con un taser che stunna gli zombie. Poi però ci sta il perk tree che permette di customizzarlo in diversi modi, con armi letali, supporto per i compagni, fino a trasformarlo in un letale kamikaze.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che è prevista anche una versione Nintendo Switch.

Ricordiamo che “World War Z è un avvincente sparatutto in terza persona cooperativo a quattro giocatori in un mondo infestato da gigantesche orde di zombi selvaggi e assetati di sangue. Progettato per PC e console di ultima generazione e ispirato all’acclamato film Paramount Pictures omonimo, World War Z si basa su azioni rapide incentrate su storie tutte nuove e personaggi provenienti da ogni parte del mondo, impegnati in missioni drammatiche, cruente e ricche di tensione.”