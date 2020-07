Lucifer Season 5: rilasciati il nuovo poster e le foto

Netflix ha pubblicato il nuovo poster di Lucifer Season 5 e quattro nuove foto in attesa che la serie ritorni sulla piattaforma di streaming il 21 agosto. Basato molto liberamente sul fumetto Vertigo, Lucifer è la storia riveduta e corretta dell’angelo caduto della tradizione biblica. Annoiato e infelice come il Signore dell’Inferno, Lucifer Morningstar (Tom Ellis) ha abbandonato il suo trono. Si è quindi ritirato a Los Angeles, dove ha collaborato con il detective del LAPD Chloe Decker per sconfiggere i criminali. La serie è stato improvvisamente cancellata da Fox dopo la sua terza stagione, ma è stato salvato da Netflix lo scorso giugno.

Lucifer Season 5 sarà divisa in due parti con il candidato al Golden Globe Dennis Haysbert (24, Major League) che interpreterà il ruolo di Dio. La prossima stagione segnerà anche la riunione di Haysbert e D.B. Woodside, che interpreta il ruolo del figlio prediletto di Dio e dell’angelico fratello di Lucifero, Amenadiel.

La Warner Bros. Television produce Lucifer in associazione con Jerry Bruckheimer Television e Aggressive Mediocrity. La serie si basa vagamente sui personaggi creati da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per Vertigo, di DC Entertainment. Inoltre, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Ildy Modrovich e Joe Henderson sono i produttori esecutivi. Len Wiseman è regista e produttore esecutivo, mentre Kapinos è consulente esecutivo della serie.