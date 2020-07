Farming Simulator 19: svelato il DLC Alpine Farming

Focus Home Interactive e Giants Software hanno svelato la prossima espansione che arriverà in Farming Simulator 19. Si tratta di “Alpine Farming” e sarà disponibile su PC e Mac a partire dal 12 novembre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in basso.

Questa la descrizione del DLC, che è già possibile pre-oridanre a 19,99 euro:

“L’espansione “Alpine Farming” offre un nuovissimo ambiente alpino, in cui guiderete e userete oltre 30 veicoli e macchine agricole autentici di marchi leader come Aebi, Lindner, Pöttinger, Rigitrac, SIP e molti altri. Come mostra il trailer, potrai allargare i tuoi orizzonti in nuove e redditizie attività di allevamento tra le montagne, su per le colline o a valle.”

Ma non è tutto, perché contemporaneamente all’espansione è stata annunciata anche la Premium Edition di Farming Simulator 19, che contiene il gioco base e una raccolta di contenuti aggiuntivi in ​​10 DLC ufficiali, tra cui Alpine Farming e Platinum Expansion. La versione fisica della Premium Edition contiene un artbook Premium di 72 pagine che accoglie i nuovi utenti nel mondo di Farming Simulator 19.

Qui sotto potete vedere il trailer della Premium Edition.

Precedentemente era invece stata pubblicato l’espansione Bourgault.