Kat Dennings ancora non sa se farà parte di Thor 4

Kat Dennings, che interpreta Darcy Lewis nel Marvel Cinematic Universe, non sa ancora se farà parte di Thor Love and Thunder. Apparendo in Thor e nel sequel Thor The Dark World, Darcy è l’assistente di Jane Foster (Natalie Portman). A partire da Thor Ragnarok, tuttavia, il franchise è cambiato. Diretto da Taika Waititi, il terzo episodio della trilogia ha portato il suo eroe lontano dalla Terra e sfruttato il suo lato più umoristico. Il cambiamento ha probabilmente contribuito a salvare Thor, ma ha anche scartato alcuni degli elementi con cui il pubblico aveva acquisito familiarità nei precedenti film di Thor. Senza la presenza di Jane, e con una significativa alterazione nell’ambientazione del film, Darcy non è apparsa in Thor Ragnarok. Ma ora con Jane che ritorna in Thor Love and Thunder e Kat Dennings che si è unita alla serie Disney + WandaVision, ci sono state domande sul fatto che il personaggio di Darcy possa tornare anche sul grande schermo.

In un’intervista a People, in cui Kat Dennings ha toccato le sue speranze per la sua commedia di Hulu, Dollface, l’attrice è stata anche interrogata sul suo futuro nel MCU. Mentre ha condiviso alcuni dei suoi pensieri sul ruolo di Darcy in WandaVision, osservando che i fan del personaggio saranno felici del suo coinvolgimento nello show, Dennings era tutt’altro che certa sul fatto che farà parte o meno di Thor Love and Thunder.

In base a ciò che è stato rivelato di Thor Love and Thunder, sembra che il film sarà pieno di volti familiari. Oltre a Chris Hemsworth che riprende il ruolo del protagonista, Thor 4 includerà Tessa Thompson come Valkyrie e il ritorno di Natalie Portman come Jane. Dato che il personaggio di Jane Foster è in procinto di diventare Mighty Thor e Valkyrie sarà impegnata a cercare la sua regina, così come il fatto che i Guardiani della Galassia potrebbero prendere in considerazione la storia, forse ci sono già troppi personaggi sullo schermo per includere Darcy in modo narrativo sostanziale. Ovviamente, questo non esclude la possibilità che Kat Dennings possa far parte del cast in qualità di supporto.

