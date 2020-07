Legion Phone Duel: Il nuovo smartphone da gaming di Lenovo

Come sappiamo, grazie all’avvento delle reti 5G, il gaming su smartphone è in continua crescita. Anche lenovo sembra voler cavalcare questa onda che, dopo tre anni dal lancio del sub-brand di gaming, Lenovo presenta Lenovo Legion Phone Duel, il potente e immersivo smartphone a ricarica rapida con 5G.

Lenovo è tra i primi a presentare un dispositivo basato sull’innovativa piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 Plus, che offre prestazioni eccezionali su tutta la linea per un gaming Qualcomm Snapdragon Elite incredibilmente veloce, oltre al supporto globale del 5G. Per una maggiore efficienza energetica, è possibile avere chip di memoria avanzati di quinta generazione, una RAM LPDDR5 ad alta capacità fino a 16 GB o la configurazione opzionale da 12 GB e un ampio spazio di archiviazione di UFS 3.1 fino a 512 GB.

La disponibilità di Lenovo Legion Phone Duel (in Cina denominato Lenovo Legion Phone Pro) è prevista all’inizio di luglio in Cina e in mercati selezionati di Asia Pacifico, EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) e in seguito in America Latina, questo almeno è quanto ci ha riferito Lenovo. Per tanto non siamo ancora in grado di fornire una data precisa del rilascio del del Lenovo Phone Duel, ma speriamo di non dover aspettare molto.