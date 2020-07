Hyper Scape: la nuova modalità a tempo limitato si mostra in azione

Hyper Scape, il recente battle royale targato Ubisoft continua a far parlare di sé, titolo attualmente disponibile in open beta su PC, dove le versioni console vedranno la luce sul mercato nel corso dell’estate, anche se non sappiamo esattamente quando tutt’ora. Ebbene, la casa francese, ha da poco pubblicato una nuova clip video della produzione, nel quale veniamo a conoscenza delle novità in arrivo su tale prodotto.

Andando ad analizzare la situazione nello specifico, nella clip video viene mostrato un evento a tempo limitato che arriverà dal 28 luglio, denominato Hack Runner, dove ai giocatori saranno cambiati ogni due minuti gli hack, che in poche parole sarebbero le abilità come Guarigione, Schianto, Muro e così via. Insomma, una modalità che certamente si rivelerà un’aggiunta gradita in Hyper Scape.