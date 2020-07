Assassin’s Creed Valhalla: la versione maschile e femminile di Evior potrà essere cambiata in ogni momento

Come già sapevamo (e come era accaduto anche in Odyssey), il protagonista di Assassin’s Creed Valhalla, Eivor, potrà essere sia maschile che femminile. Secondo l’account Twitter AccessTheAnimus, però, grazie ad una nuova feature, si potranno cambiare le due versioni in qualsiasi momento della storia. Senza dunque fare due run distinte per giocare con entrambe.

La feature si chiama DNA Stream Selection, ed è descritta dal director Darby McDevitt come una nuova funzionalità che garantisce che sia la versione maschile che quella femminile di Eivor siano considerate canoniche. La feature è supportata da una nuova lore che migliora le abilità nell’Animus.

Nel tweet qui sotto potete dare uno sguardo al menù di questa nuova funzionalità.

