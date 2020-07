Captain Tsubasa Rise of New Champions: trailer delle modalità online

E’ stato da poco svelato il nuovo trailer per Captain Tsubasa Rise of New Champions. Il video che potete vedere in calce, punta questa volta al comparto multiplayer del titolo targato Bandai Namco.

I giocatori potranno creare il proprio avatar in New Hero. Dopo aver completato la modalità, si potranno esportare i propri alter ego ed unirli al dream team.

Prendendo parte agli Incontri di Lega con la propria squadra formata appositamente, si arriverà a sfidare altri giocatori in tutot il mondo. Ovviamente, un gioco come questo non può e non deve essere sprovvisto di classifica.

Oltre alla modalità Incontri di Lega ci saranno altre tipologie di match nel gioco della Bandai Namco. Le modalità 1vs1 e 2vs2 saranno disponibili da subito e nelle quali si potranno usare le squadre originali o la propria.

Vi lasciamo al trailer in calce alla notizia e vi ricordiamo che domani 23 luglio alle ore 18.00 italiane si terrà l’Xbox Games Showcase di Microsoft. Rimanendo in ambito calcistico, in queste ore Electronic Arts ha rilasciato importanti novità sul proprio gioco, FIFA 21, tra il campione di copertina di quest’anno e lo streaming su YouTube sempre domani 23 luglio alle ore 17.00, con il reveal gameplay del titolo. Noi di GamesVillage vi terremo informati per la giornata di domani.

Captain Tsubasa Rise of New Champions uscirà il 28 agosto di quest’anno.