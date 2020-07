Elden Ring potrebbe mancare all’evento Xbox

Secondo un rumor, Elden Ring, l’opera in sviluppo per Xbox One, PlayStation 4, PC e Xbox Series X dalla From Software ed in partnership con George R.R Martin, creatore di Game Of Thrones, non si vedrà all’Xbox Games Showcase del 23 luglio. Non vi sono state, inoltre, grandi informazioni a riguardo tutt’ora.

Jeff Grubb ha recentemente lasciato un Tweet sui numerosi report emersi sul titolo From Software e di come questo possa fare la sua comparsa durante lo show sopra indicato. Dopo però, ha specificato, con una frase piuttosto chiara (“C’è una più alta possibilità di vedere un Bakugan che Elden Ring, giovedì”) com ciò possa essere parecchio difficile. La frase indica un gioco esclusivo per Nintendo Switch (Bakugan), quindi immaginate quante siano le possibilità.

Elden Ring è attualmente in sviluppo per Xbox One, PlayStation 4, PC e Xbox Series X ed è visto come l’ “evoluzione naturale” della serie Souls. Da quel che sappiamo, il gioco sarà ambientato in un vasto open world, con combattimenti e la possibilità di andare a cavallo. Vi saranno, inoltre, dei dungeon sotto forma di rovine ed in più, qualcosa che ci si può anche aspettare ma già confermato, troveremo un gran numero di boss unici e terrificanti. Teniamo a precisare però che queste sono notizie non ufficiali e pertanto, di prenderle con le pinze. Noi di GamesVillage vi terremo informati per ogni possibile notizia su Elden Ring e non solo.