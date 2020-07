Subnation annuncia tre assunzioni dirigenziali

Subnation, una società di consulenza sui media e sui marchi specializzata in sport e giochi, ha annunciato un nuovo round di assunzioni dirigenziali. Le assunzioni, che provengono da organizzazioni e marchi affermati nello spazio, includono Chris Mann come COO (precedentemente Ultimate Media Ventures ), Carla Rizzo come responsabile delle partnership di marchi (precedentemente Dolaher Events) e Alec Strasmore come responsabile delle relazioni con gli influencer (precedentemente FaZe Clan ).

Questi tre cercheranno di espandere le relazioni dirette con agenzie e marchi mentre sviluppano contenuti originali, costruiscono una rete di influencer e lanciano nuovi prodotti lifestyle, secondo un comunicato.

Mann guiderà le operazioni quotidiane concentrandosi sulla crescita delle iniziative di contenuto e sull’espansione delle collaborazioni di prodotti.

Rizzo avrà il compito di guidare il lato sviluppo commerciale di Subnation creando e rafforzando le relazioni con team e marchi globali.

Strasmore cercherà e cercherà i talenti per l’inclusione nella rete dei talenti della Subnation aiuterà a confezionare i contenuti a marchio e la programmazione originale.

Subnation fornisce servizi per piattaforme di marketing e media nello spazio di gioco e esporta lo stile di vita. La società aiuta a creare contenuti originali per campagne di marketing, produce eventi dal vivo esperienziali, collabora con i creatori per produrre prodotti lifestyle e fornisce servizi di consulenza.

Questa è la seconda volta in altrettante settimane in cui i dirigenti di importanti organizzazioni di Esport hanno lasciato le loro precedenti compagnie e fatto saltare la nave. Greg Selkoe insieme ad altri tre, due che hanno lasciato FaZe Clan, sono partiti per formare il marchio di gioco ed esportare XSET, con particolare attenzione all’inclusività e al bene sociale.

Subnation è una società con sede a El Selgundo, in California, che ha stretto una partnership con marchi come RAZER, Volkswagen, Westwood One, ESL e L’Oreal.