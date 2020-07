Logitech annuncia il settimo torneo annuale in Brasile

Il produttore di apparecchiature di gioco Logitech ha annunciato che promuoverà la sua sfida Logitech G in Brasile per il settimo anno consecutivo. Il torneo distribuirà circa $ 30K USD (BRL150K) in premi, con League of Legends , Counter-Strike: Global Offensive , PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS e Project Cars 2.

L’evento sarà prodotto, organizzato e trasmesso da Webedia Gaming, una divisione della Webedia francese in Brasile, che detiene i diritti sul sito di notizie sui giochi IGN in Brasile ed è anche uno dei principali canali di notizie sugli Esport nel paese, il Contro.

Questo è il terzo anno che Webedia Gaming organizza la Logitech G Challenge, che a causa della pandemia di COVID-19 si svolgerà completamente online e includerà solo squadre brasiliane. L’unica eccezione a questa regola saranno i vincitori del concorso Project Cars 2, che si qualificheranno per la Logitech McLaren G Challenge, un torneo internazionale diviso in quattro regioni.

L’organizzazione di sport Santos HotForex è una delle squadre brasiliane più importanti ad avere un accordo di sponsorizzazione con Logitech nella regione, principalmente a causa delle sue prestazioni nella sfida dell’anno scorso.