ESL espande l’accordo con Gruppo Euronics per coprire ESL Pro League

L’organizzatore del torneo ESL ha nominato il rivenditore di articoli elettrici Euronics Group come partner ufficiale della ESL Pro League per la stagione 12.

L’accordo copre la prossima stagione del premier ESL Counter-Strike: Global Offensive league. L’ultima stagione è stata giocata interamente online a causa delle restrizioni di COVID-19.

Questa partnership si baserà sulle relazioni esistenti tra ESL e il gruppo Euronics . Secondo i termini dell’accordo, Euronics Group sarà lo sponsor presentatore del segmento “Instant Replay” della trasmissione e sarà presente nei banner di gioco.

Stephan Schroeder, SVP Global Brand Partnerships EMEA presso ESL , ha parlato dell’espansione in un comunicato stampa:

ESL ed Euronics hanno una solida storia di collaborazione. Questo accordo di partenariato non solo promuove le nostre relazioni con Euronics, ma ci porta anche avanti nella nostra missione di crescita degli Esport a livello globale e locale. ESL Pro League rappresenta un’entusiasmante opportunità per coinvolgere giocatori e fan in tutto il mondo ed Euronics si adatta perfettamente ad essere un partner ufficiale ESL Pro League Stagione 12.

Oltre alla sponsorizzazione degli eventi ESL, il Gruppo Euronics è attivo negli Esport attraverso il suo team di League of Legends che compete con il banner Euronics Gaming. La stagione più recente di ESL Pro League è stata associata a diversi marchi, tra cui Intel, MSI, MTN DEW AMP GAME FUEL, CS.MONEY e GG.Bet.

John Olsen, amministratore delegato di Euronics International , ha aggiunto:

L’impatto di Covid-19 ha fatto sì che uno sport già in rapida crescita sia esploso mentre le persone cercano attività ricreative a casa. Un’estensione con ESL ha quindi perfettamente senso per tutti i nostri membri mentre cerchiamo di interagire con questo crescente pubblico di consumatori digitali. Siamo orgogliosi di servire la comunità online e, poiché i blocchi si allentano in molti dei nostri mercati membri, utilizzeremo questa partnership per mostrare ai nostri consumatori che i nostri negozi sono luoghi sicuri dove fare acquisti, aderendo alle linee guida del governo nazionale.