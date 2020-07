Marvel’s Spider-Man ha venduto più di tutti su PS4

Marvel’s Spider-Man, l’open-world firmato Insomniac Games e pubblicato su PlayStation 4 il 7 settembre 2018, risulta essere l’esclusiva più venduta negli Stati Uniti d’America. A renderlo noto è stato l’analista del gruppo NPC Mat Piscatella tramite il suo profilo Twitter.

Il famoso analista ha condiviso la classifica delle 5 esclusive PlayStation 4 che hanno venduto più copie negli USA, che ovviamente vi proponiamo di seguito:

La classifica nasce dai dollari incassati da ciascuna copia venduta e include sia le unità vendute in formato fisico che quelle acquistate in edizione digitale tramite il PlayStation Store. Nel computo però non sono incluse le copie vendute tramite i bundle PlayStation 4, perché in quel caso i dollari sono stati incassati dall’hardware (la console per l’appunto) e non dal software (ossia il gioco incluso nella confezione). Anche i soldi guadagnati dai vari DLC, espansioni e contenuti aggiuntivi non sono stati inclusi nel calcolo finale e dunque, non hanno fatto testo nella classifica “best-selling” stilata dal buon Piscatella.

Vi ricordiamo che stando ad un nuovo rumor, la seconda presentazione dedicata a PlayStation 5 sarebbe prevista per il prossimo 6 agosto, ma potrebbe non svelare la data e il prezzo della console.

As you watch, check a look at the best-selling PlayStation 4 console exclusives in the US life-to-date, ranked by dollar sales:

1 – Marvel's Spider-Man

2 – God of War

3 – Horizon: Zero Dawn

4 – The Last of Us: Part II

5 – Final Fantasy VII: Remake

Source: The NPD Group https://t.co/4s9l4WZIdc

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 21, 2020