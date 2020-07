Samurai Jack Battle Through Time: in arrivo ad agosto

Dopo l’annuncio, un po’ a sorpresa, dei mesi scorsi, ora Samurai Jack: Battle Through Time ha anche una data di rilascio ufficiale: il 21 agosto. A tre anni dal termine dell’ultima stagione dell’iconica serie animata, Adult Swim, in collaborazione con Soleil Games, ci regalerà una nuova avventura del samurai che viaggia nel tempo per sconfiggere il demone Aku.

Legandosi al finale della serie, Battle Through Times ci permetterà di calarci nei panni di Samurai Jack, affrontando le sue peripezie, mentre viaggia in luoghi (e soprattutto in tempi) già visti nel cartone, combattendo al fianco di antichi alleati come lo Scozzese, Scaramouche e Sir Rotchild. Jack potrà essere equipaggiato con più di dodici armi differenti e avrà un ampio set di skills da migliorare e implementare per riuscire a sconfiggere le orde di scagnozzi di Aku.

Samurai Jack: Battle Through Times, che sarà disponibile per Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), porterà per la prima volta nel mondo tridimensionale del videogioco lo stile particolarissimo dei disegni in 2D di Genndy Tartakovsky, sposandolo alla storia scritta da Darrick Bachman (lo sceneggiatore dello show originale). Anche le voci avranno un sapore nostalgico: torneranno infatti sia Phil LaMarr nei panni di Jack, sia Greg Baldwin in quelli di Aku (ruolo nel quale il doppiatore ha sostituito, nella quinta stagione della serie, il compianto Mako).

Un titolo che si candida a divenire un vero e proprio cult per i fan della serie, imperdibile per chiunque da quel 2017 si sia sentito un po’ orfano di Jack e delle sue avventure.