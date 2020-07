Star Renegades: uscita per PC l’8 settembre

Star Renegades, interessante RPG strategico dello sviluppatore Massive Damage, che sarà pubblicato da Raw Fury, ha una data d’uscita per PC. Il titolo sarà infatti disponibile su Steam a partire dall’8 settembre, al prezzo di 24.99 dollari. Le versioni per Play Station 4, Xbox One e Nintendo Switch sono previste invece per la fine del 2020.

In Star Renegades ci schiereremo dalla parte di un gruppo di ribelli con l’intenzione di rovesciare un Impero galattico. La modalità campagna consiste in una serie di missioni e di incontri, e in battaglie cooperative basate su turni che ci permetteranno di diventare più forti e di avanzare all’interno del gioco. L’aspetto più interessante è però che, grazie all’Adversary System, anche i nemici miglioreranno, garantendo un’esperienza di gioco più dura e coinvolgente.

Ogni volta in cui il personaggio morirà bisognerà iniziare il percorso da capo, ma nel processo si guadagneranno differenti personaggi giocabili (come ad esempio Wynn Syphex). I membri del team che sopravviveranno potranno avere dei figli, e i loro discendenti si uniranno al conflitto planetario. Sarà disponibile inoltre una lista quasi infinita di upgrade e nuovi equipaggiamenti, che promettono di rendere Star Renegades il più possibile ampio ed entusiasmante per i fan del genere.