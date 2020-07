AMD Ryzen accelerano la codifica video

Oggi i content creator sono alla costante ricerca di soluzioni mobile potenti per gestire flussi di lavoro intensivi come il video encoding, ed è fondamentale per un sistema bilanciare le prestazioni e la portabilità. Dopo il rilascio di Adobe Premiere Pro 14.2 a maggio, che ha permesso ad AMD di accelerare la codifica video tramite GPU, la compagnia ha presentato oggi nuovi dati che dimostrano come i laptop dotati dei più recenti processori AMD Ryzen Mobile con Radeon Graphics, di cui vi avevamo parlato proprio ieri in un altro nostro articolo, e di come questi siano in grado di accelerare la codifica video a velocità estremamente superiori rispetto ai loro predecessori.

I processori sfruttano la tecnologia di elaborazione multimediale AMD Advanced Media Framework (AMF) che consente un più rapido video encoding tramite GPU nei computer portatili, garantendo performance più elevate. I laptop dotati dei processori mobile AMD Ryzen 4000 della serie U con Radeon Graphics possono ora esportare contenuti 4K molto più velocemente.

Ma c’è dell’altro, per i progetti che richiedono una potenza ancora maggiore, AMD, infatti, offre i processori AMD Ryzen serie H con la grafica Radeon serie RX 5000 che sono in grando di fornire un video encoding di potenza perfino maggiore.