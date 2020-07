Lenovo Event: tutte le novità in arrivo sul mercato

Il Lenovo Event si è aperto con un bellissimo discorso di Emanuele Baldi (Amministratore Delegato della sezione Italiana della compagnia), riguardante ciò che è avvenuto nel mondo e di come lo sfortunato avvento del Coronavirus abbia influenzato le compagnie che lavorano in questo settore, in particolare di come Lenovo stessa, sia stata in grado di affrontare questo problema e continuare i proprio business nonostante la forte presenza della pandemia, facendo anche notare vantaggi e svantaggi dello smartworking e di come esse abbia influenzato la mentalità dei lavoratori in azienda.

Dopo di che, si è passati immediatamente ai nuovi prodotti, che vanno dai normali dispositivi da Ufficio, al mondo del Gaming, che saranno disponibili nei prossimi mesi sul mercato italiano. Riguardo i prodotti, Lenovo afferma che le nuove Lineup sono state create tenendo a mente le esigenze degli utenti.

Fin da subito, Lenovo ha mostrato molto interesse nei creatori di contenuti digitali, proprio per questi utenti, sono stati creati i PC portatili Creator della serie YOGA.

Sono stati poi presentati Laptop e Desktop della serie Legion dedicati al mondo del gaming, in particolare il Laptop Legion 5 e Legion 7, pensati per sincronizzare perfattamente lavoro e gaming sia a livello di design che di prestazioni; A completare la parte Gaming di Lenovo, c’è il Lenovo Legion Tower 5, un potente desktop pensato esclusivamente per il gaming.

Dopodiché, sono stati mostrati alcuni tablet della serie Ideapad, pensati per un uso quotidiano e didattico.

Una menzione a parte è stata fatta per il ThickSmart, un nuovo dispositivo pensato appositamente per la comunicazione digitale, che permette di effettuare meeting e chat in maniera totalmente riservata e rapida.

Per l’ambito quasi esclusivamente lavorativo, è stata mostrata la nuova linea Thinkbook, mostrando il Thinknano, uno dispositivo grande poco più di un cellulare che si dimostra essere un minuscolo e performante PC da ufficio e il nuovo monitor ThinkVision.

Non si può di certo dire che Lenovo ci abbia deluso le attese con questo evento, e se siete interessati a ciò di cui vi abbiamo parlato, maggiori informazioni sui prodotti sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.