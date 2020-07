Dragon Age 4 sta facendo progressi

Anche se BioWare sta lavorando tranquillamente su Dragon Age 4 da qualche tempo, né lei né EA hanno parlato molto del gioco. E anche se probabilmente ci vorrà ancora un po’ prima di sentire qualcosa di concreto al riguardo, di recente, il produttore esecutivo Mark Darrah è andato su Twitter per condividere alcuni brevi dettagli.

Dopo aver ribadito l’ovvio – ovvero, che il gioco è in fase di sviluppo – Darrah ha puntualizzato che BioWare sta lavorando al gioco da remoto a causa della pandemia di COVID-19, prima di aggiungere che lo sviluppo sotto i requisiti del lavoro da casa è stato “più difficile”. Tuttavia, Darrah ha affermato che il team di sviluppo sta “facendo progressi” sul prossimo gioco di ruolo.

Dragon Age 4 era stato presentato per la prima volta ai The Game Awards nel Dicembre 2018, ma da allora gli aggiornamenti sul gioco sono stati scarsi. I rapporti all’inizio del 2019 hanno svelato possibili nuovi dettagli sullo sviluppo del gioco, tra cui idee scartate durante la produzione, possibili piani per il multiplayer e il gioco basato sul codice di Anthem. Verso la fine del 2019, EA ha dichiarato che probabilmente Dragon Age 4 uscirà dopo l’anno fiscale 2021-22.

Noi, vi lasciamo col tweet di Darrah qui sotto, invitandovi a rimanere sintonizzati per qualsiasi aggiornamento.

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn't been a lot of that lately…

Let me just run down some things I an say:

1. We are working on the next Dragon Age

2. Yes we are working from home

3. Working from home is harder

4. We are making progress

— Mark Darrah (@BioMarkDarrah) July 22, 2020