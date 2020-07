Star Wars Squadrons: ecco il gameplay esteso

Diverse pubblicazioni e YouTuber sono recentemente entrati in contatto diretto con Star Wars Squadrons di Motive Studios, l’imminente sim di combattimento ambientata dopo i fatti di Star Wars Il Ritorno Dello Jedi. È quindi disponibile un ampio gameplay sia per la Nuova Repubblica, che per l’Impero.

Il titolo fondamentalmente mette due squadre l’una contro l’altra. Esistono quattro tipi di combattenti: intercettori, bombardieri, combattenti e supporto, ognuno con le proprie abilità uniche. Il combattimento è interamente gestito dalla prospettiva della cabina di pilotaggio (nessuna visuale in terza persona quindi), e i giocatori possono gestire gli scudi e il potere dell’arma in vari modi: se si subisce un danno pesante, ad esempio, si può scegliere di deviare tutto il potere sugli scudi, o di veicolarlo ai propulsori per una fuga rapida. Insieme alle battaglie 5v5, ci saranno anche enormi battaglie della flotta a cui partecipare, inclusa ovviamente una campagna per giocatore singolo e multiplayer. In particolare, infine, lo sviluppatore non assicura microtransazioni.

Detto questo, vi ricordiamo infine che Star Wars Squadrons è disponibile dal 2 ottobre per Xbox One, Playstation 4 e PC con supporto per PlayStation VR e cuffie VR compatibili con PC.