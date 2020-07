Hellpoint: la versione per Switch è stata rinviata

Hellpoint non conosce pace. L’action RPG di Cradle Games e tinyBuild subisce una nuova battuta d’arresto, mentre gli sviluppatori sono costretti ad annunciare di aver ritardato l’uscita della versione per Nintendo Switch del titolo.

Previsto originariamente per il 16 aprile, il lancio di Hellpoint era stato rimandato a causa della diffusione della pandemia da Covid-19. La nuova data d’uscita era dunque stata fissata per il 30 luglio, e con l’avvicinarsi del giorno fatidico i fan non erano più nella pelle. Oggi però è arrivata la brutta notizia per i possessori di Nintendo Switch: per loro il gioco non arriverà a fine luglio, dal momento che è stato nuovamente rinviato.

Ecco il comunicato rilasciato dagli sviluppatori:

“Noi della Cradle Games, insieme ai nostri partner della tinyBuild dobbiamo informarvi che la release di Hellpoint per Nintendo Switch non avverrà il 30 luglio, insieme alle altre piattaforme – stiamo infatti rimandando l’uscita più avanti nel corso dell’anno. Il nostro obiettivo è quello di rendere la versione Switch il più qualitativa possibile, e il lavoro di rifinitura che questo richiede necessiterà di più tempo. Non vogliamo correre il rischio di far uscire un prodotto di cui noi e voi, i nostri giocatori, potremmo non essere soddisfatti. Come tutti voi sapete, adattare un gioco delle dimensioni e della complessità di Hellpoint per Nintendo Switch è particolarmente impegnativo, specialmente per un team piccolo come il nostro, soprattutto nelle circostanze attuali. Al di fuori dello split-screen multiplayer, la versione per Switch sarà completamente alla pari con quelle per Xbox One e Play Station 4. La più grande sfida che ci rimane da affrontare adesso è implementare completamente il multiplayer online ed essere sicuri che tutto funzioni come vogliamo”

Cradle Games ha comunque tenuto a precisare che le versioni per Play Station 4, Xbox One e PC (sia Windows, che Mac e Linux, tutte disponibili su Steam), verranno lanciate, come previsto, proprio il 30 luglio.