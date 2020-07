Marvel 616: ecco i primi sneak peek della docuserie

Disney + ha pubblicato due nuovi video della prossima docuserie Marvel 616, che debutterà sulla piattaforma di streaming il 25 settembre. Le nuove clip sono arrivate appena un giorno prima del panel virtuale [email protected] intitolato “A Look Inside ‘Marvel’s 616’”.

La prima clip proviene dall’episodio 2, “Higher, Further, Faster” , diretto da Gillian Jacobs. Il filmato anticipa le discussioni sulla nascita della Signora Marvel nell’universo Marvel Comics. Iniziamo con una breve introduzione all’argomento di Sana Amanat, vicepresidente della Marvel Entertainment, mentre ricorda come una discussione sulla sua vita di giovane donna musulmana in America sia stata un’esperienza singolare e unica. Da queste discussioni sul suo passato con i colleghi della Marvel è nata l’idea di un eventuale fumetto della Signora Marvel. La clip introduce anche la scrittrice della Sig.ra Marvel, G. Willow Wilson, una scrittrice musulmana che ha cercato di dare vita alla storia della Sig.ra Marvel, come Kamala Khan.

È stato rilasciato anche un secondo video, tratto dall’episodio 4 e diretto da Paul Scheer, “Lost and Found“. Qui vediamo Scheer parlare con Reginald Hudlin, che ha scritto la saga Black Panther dal 2005 al 2018, sul tipo di storia che voleva raccontare e su come è diventato un successo per la Marvel. Vediamo anche Scheer chiacchierare con gli scrittori Gerry Duggan e Donny Cates su alcuni criminali Marvel dimenticati (e molto ridicoli).