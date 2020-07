The Crown: la stagione 5 non arriverà prima del 2022

Purtroppo, la corona di The Crown di Netflix verrà riposta sul suo elegante cuscino di velluto per un po’. Secondo quanto riportato su Deadline, il dramma reale britannico si sta dirigendo verso una pausa di produzione, e non vedrà le telecamere girare di nuovo fino a giugno 2021, il che significa che la quinta stagione non arriverà prima del 2022. Il rapporto rileva che l’interruzione della produzione è stata sempre integrata nel programma e non è dovuta alla pandemia di COVID, ma le fonti hanno riconosciuto che l’interruzione è stata opportunamente programmata.

La quarta stagione della serie popolarissima si è conclusa poco prima della chiusura a causa della pandemia di COVID e dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell’anno. Olivia Colman interpreterà per la seconda volta la regina Elisabetta II, dopo essere succeduta a Claire Foy nella terza stagione. La quarta stagione introduce Gillian Anderson nei panni primo ministro Margaret Thatcher ed Emma Corrin come Principessa Diana, entrambi importanti ruoli in questo capitolo.

La tredici volte nominata all’Olivier Award Imelda Staunton assumerà il ruolo da protagonista nella quinta stagione, che originariamente doveva essere l’ultima stagione di The Crown. All’inizio di quest’anno però, il creatore Peter Morgan ha invertito la rotta, annunciando una sesta stagione con Imelda Staunton ancora una volta nei panni di Elisabetta II. La stagione 6 di Crown probabilmente verrà girata nel 2022 e speriamo che non ci saranno ulteriori ritardi a causa della pandemia di Covid-19.