Samsung presenta il nuovo Galaxy Z Flip 5G

Oggi Samsung ha finalmente presentato il Galaxy Z Flip 5G, di cui vi avevamo già accennato tempo fa riguardo i preordini, si tratta di uno smartphone che abbina lo smartphone più rivoluzionario con le velocità estremamente elevate del 5G per continuare a dare vita a innovative esperienze mobile. Con le reti 5G in espansione in tutto il mondo, le persone stanno sperimentando l’impatto che può avere il 5G sull’esperienza mobile, per condividere, giocare e fare di più, più velocemente.

Galaxy Z Flip 5G è il primo dispositivo della gamma di prodotti Samsung Galaxy a includere la piattaforma Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform. Questo nuovo processore massimizza la potenza del 5G con prestazioni migliorate per offrire un’elaborazione sul dispositivo più veloce ed efficiente.

Il dispositivo, inoltre, offre quella che viene definita come Modalità Flex, con essa è possibile osservare ogni tipo di contenuto multimediale, mantenendo il dispositivo comodamente chiuso.

Per quanto riguarda la disponibilità, Galaxy Z Flip 5G sarà disponibile nelle colorazioni Mystic Gray e Mystic Bronze solo in alcuni mercati a partire dal 7 agosto 2020. Per ulteriori informazioni su Galaxy Z Flip.