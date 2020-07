Donald Glover tornerà a interpretare Lando su Disney+?

Mentre molti fan hanno il desiderio di vedere il sequel di Solo: A Star Wars Story del 2018, altri sperano di vedere il ritorno di Donald Glover nei panni di Lando Calrissian e una nuova voce in circolazione potrebbe far ottenere ai fan proprio questo e altro.

Il podcast Star Wars-centrico Kessel Run Transmissions ha riferito nel loro ultimo episodio che la piattaforma di streaming Disney + sta attualmente sviluppando una serie incentrata proprio su Lando. Non c’è ancora stata alcuna comunicazione ufficiale da parte della Disney o Lucasfilm, ma non è del tutto impossibile che Donald Glover possa riprendere il ruolo di Lando in una forma o nell’altra.

Donald Glover ha ripetutamente ribadito nel marketing per il film che, nonostante la sua produzione travagliata, gli è piaciuto interpretare il ruolo e lo ha mostrato, poiché la sua performance era uno degli elementi positivi che si sono distinti per la critica, anche nelle recensioni più negative.

Sebbene la Disney non stia necessariamente evitando di riprendere le fila della storia di Solo, lo studio vorrà assicurarsi che un altro progetto di Star Wars non raggiunga vette finanziarie irraggiungibili o veda un altro tiro alla fune per il controllo creativo tra registi e scrittori.

Solo: A Star Wars Story è stato diretto da Ron Howard, e interpretato da Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Paul Bettany. Joonas Suotamo è tornato per interpretare Chewbacca.

Scritto da Jonathan Kasdan e Lawrence Kasdan, Solo: A Star Wars Story è stato prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel. Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord e Christopher Miller sono rimasti come produttori esecutivi dopo essere stati licenziati dalla posizione di regista.