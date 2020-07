The Seven Deadly Sins: su Netflix dal 6 agosto

La terza stagione di The Seven Deadly Sins, sottotitolata Wrath of the Gods, è pronta a fare il suo debutto su Netflix. Il gigante dello streaming ha infatti annunciato che inizierà la trasmissione dell’anime tratto dal manga di Nakaba Suzuki, che in patria ha debuttato nell’ottobre 2019, a partire dal 6 agosto.

L’annuncio sarà sicuramente accolto con entusiasmo dai fan della saga, che avevano dovuto accettare il fatto che la quarta stagione, Anger’s Judgment, prevista per l’ottobre 2020, sia stata rimandata a causa delle problematiche legate alla diffusione della pandemia da Covid-19. Ancora nessuna nuova data è stata decisa per l’ultimo adattamento del manga shonen di Suzuki. Per questo gli appassionati dovranno accontentarsi, per il momento, di godersi le avventure dei sette potenti cavalieri noti con i nomi dei peccati capitali nella nuova versione tradotta.

In questa terza stagione l’anime ha operato molti cambiamenti, a partire dal regista, Susumu Nishizawa fino allo sceneggiatore, Rintarou Ikeda.

Dal manga di Suzuki è stato tratto anche un videogioco, The Seven Deadly Sins: Knight of Britannia (qui la nostra recensione). Siete pronti al ritorno di questo amatissimo anime? Non vi resta che attendere il 6 agosto per tornare ad immergervi nelle fantastiche avventure del regno di Britannia e sperimentare l’ira degli Dèi.