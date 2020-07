Dave Franco sarà Vanilla Ice in un nuovo biopic

Dave Franco sta preparando le sue migliori rime di rap, perché interpreterà il ruolo di Vanilla Ice in un film in uscita sull’icona rap degli anni ’90, attualmente intitolato To the Extreme. Vanilla Ice, per alcuni Rob Van Winkle, è ancora attivo come musicista e viene inserito di tanto in tanto in film o programmi TV, incluso il suo show televisivo, Vanilla Ice Goes Amish (che ha sostituito The Vanilla Ice Project). Ma a 52 anni, il punto più alto della sua carriera è chiaramente passato.

Insider ha comunicato la notizia del casting di Franco, anche se le prime notizie del progetto erano apparse per la prima volta nel 2019 tramite Production Weekly. Il film biografico seguirà il giovane rapper mentre si confronta con una celebrità inaspettata a causa di una delle più grandi hit della storia della musica, Ice Ice Baby. Franco ha discusso dello stato del film, spiegando che la pandemia ha rallentato i piani che erano in programma, ma To the Extreme si sta avvicinando all’entrata nello stato di pre-produzione. Franco ha anche confrontato il tono del film con quello di The Disaster Artist, che era allo stesso tempo divertente e sincero.

C’è molto da apprezzare in questa decisione sul casting, con la range e la personalità di Franco che si adattano perfettamente al controverso rapper. Franco non si distingue sempre come si merita nei suoi film, ma speriamo che non si possa dire lo stesso del nuovo film biografico su Vanilla Ice. Sarà anche interessante vedere quanta parte del film affronterà gli anni successivi del rapper, poiché potrebbe essere una sfida per il 35enne Franco interpretare un vecchio Vanilla Ice. To the Extreme potrebbe essere il film che eleva Dave Franco, che ha appena diretto The Rental, allo status di superstar a Hollywood.