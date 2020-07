Halo Infinite: video gameplay della campagna all’Xbox Games Showcase

L’Xbox Games Showcase, inizia a tutti gli effetti, e il primo gioco ad essere mostrato è anche il più atteso dai fan della console Microsoft. Si tratta di Halo Infinite, nuovo capitolo che vede come protagonista Master Chief. Dopo un filmato introduttivo in computer grafica viene mostrata una corposa sessione gameplay di quasi nove minuti, che fa vedere alcune delle armi che i giocatori potranno utilizzare, in cui viene confermata la feature del rampino, e in cui viene mostrato come muoversi con i veicoli.

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che l’uscita del gioco è prevista per le vacanze di Natale 2020 su Xbox Series X, Xbox One e Windows 10 (Miscrosoft Store e Steam), e sarà disponibile dal day one sul Game Pass.