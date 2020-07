Hello Neighbor 2 annunciato ufficialmente

Nel pre show di Xbox Games Showcase, è stato annunciato il sequel di Hello Neighbor 2. Il gioco è stato presentato con un reveal trailer a dir poco inquietante, dalle atmosfere creepy presenti in ogni stanza della casa che ormai è ben nota al pubblico. Il video introduce anche il “nuovo” ma vecchio villain: Theodor Peterson, che questa volta ci si presenta con una maschera aguzza che conferisce una spigolosità ansiogena al nostro vicino; il tutto accompagnato da un coinvolgente comparto sonoro.

Hello Neighbor 2 arriverà a 4 anni di distanza dal suo predecessore, in quanto per ora sappiamo che il secondo capitolo della serie vedrà la luce nel 2021, anche se non sappiamo ancora quando.

Detto questo, vi lasciamo con il nuovo trailer disponibile qui sotto, invitandovi a rimanere sintonizzati per ulteriori novità e aggiornamenti: