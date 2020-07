Watch Dogs Legion mostrato con il trailer “Resistance”

Watch Dogs Legion, dopo essersi mostrato all’Ubisoft Forward, torna a dar spettacolo anche durante l’Xbox Games Showcase.

Il nuovo trailer “Resistance”, in World Premiere, mostra le varie personalità che sarà possibile trovare nel titolo. L’uscita è attesa per il 29 ottobre per Xbox One e Xbox Series X. Qui potete leggere la nostra anteprima.