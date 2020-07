Ennesima novità dall’Xbox Games Showcase: è stato mostrato infatti il primo trailer di Balan Wonderworld, la prima fatica del nuovo marchio di Square Enix, Balan Company. Il gioco sarà disponibile per Xbox One e Xbox Series X a partire dalla primavera del 2021 in ben 24 lingue, e ci permetterà di scegliere tra centinaia di skin e costumi diversi per i nostri personaggi.

Potete dare un’occhiata al coloratissimo e divertentissimo trailer qui sotto: