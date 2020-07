L’Xbox Games Showcase ci ha mostrato il nuovo trailer di Tell Me Why (che potete vedere qui sotto) e ci ha regalato la data di uscita del primo episodio: il 27 agosto 2020. Ricordiamo infatti che il titolo di casa Dontnod Entertainment sarà diviso in tre episodi, previsti tutti per quest’anno in esclusiva per Xbox One e Microsoft Windows 10.

Godetevi il trailer e rimanete con noi per nuovi aggiornamenti: