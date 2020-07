The Medium: mostrato all’Xbox Games Showcase

Continua ad andare avanti l’Xbox Games Showcase, adesso è il turno di The Medium, horror psicologico in sviluppo da parte di Blooper Team, che viene mostrato con un nuovo trailer in computer grafica di due minuti e mezzo. Il video propone l’alternanza dei due mondi, ovvero quello normale e il mondo degli spiriti, con la protagonista che potrà entrare e uscire dal mondo degli spiriti a suo piacimento.

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile per le vancaze di Natale 2020 su Xbox One Series X e PC Windows 10.