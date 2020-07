Fable annunciato durante l’Xbox Games Showcase

In chiusura dell’Xbox Games Showcase, l’evento ci ha regalato un’ultima perla: Fable è stato infatti annunciato, con un trailer di presentazione che, oltre a mostrare un eccellente comparto grafico, è anche riuscito a strapparci una risata. Non è chiaro se si tratti o meno di un reboot, ma il nuovo titolo di Playground Games sembra promettere veramente bene.

Non ci è ancora stata confermata una data ufficiale, per cui non sappiamo se il gioco uscirà entro la fine del 2020 o, come sembra molto probabile, dovremo aspettarcelo almeno per il 2021. Per la serie, ferma dal 2018, è sicuramente una ventata d’aria fresca.

Il nuovo Fable sarà sicuramente disponibile per Xbox Series X, anche se per ora non è dato sapere se sarà giocabile anche su PC. Noi, intanto, vi lasciamo col nuovo trailer: