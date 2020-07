Il trentacinquennale di Amiga, un computer rivoluzionario

Il trentacinquennale di Amiga cade proprio oggi, ventitre luglio 2020, ed è una data decisamente importante per l’intera storia dei videogiochi e dell’informatica in generale. Poichè Commodore Amiga non è solo una piattaforma ludica di sicuro successo e ricordata dalla maggior parte dei videogiocatori di tutto il mondo, ma una vera e proprio rivoluzione nel mondo dei computer. Un sistema ideato del geniale e visionario Jay Miner, basato su un processore veloce, il celebre Motorola 68000 che diventerà, solo tre anni dopo, il cuore di un’altra piattaforma videoludica molto importante, ovvero SEGA Mega Drive. Uno dei primi computer di larga diffusione a sedici bit che apre letteralmente la generazione che sarà in seguito segnata da sistemi di culto come anche Super Nintendo ed SNK NEO GEO, nella doppia edizione AES ed MVS, che hanno scritto letteralmente la storia del settore, mandando pian piano in pensione i cari vecchi sistemi ad otto bit.

La presentazione sul mercato avviene in un caldissimo giorno del luglio 1985, il ventitre, appunto, alla fiera di settore Computer Entertainment Show (CES), al Lincoln Center di New York, introdotto da una orchestra sinfonica, con in particolare il modello Commodore Amiga 1000, numerazione che ha acquisito solo in seguito al successivo rilascio di Commodore Amiga 500, sicuramente il modello più di successo della famiglia, ed il ridottissimo Amiga 600. L’evento è di proporzioni mondiali e coinvolge nomi importante dell’arte come quelli di Andy Warhol e Debbie Harry, leader del gruppo musicale delle Blondie in una performance di disegno dal vivo, in cui l’artista ha digitalizzato l’iconico volto della cantante su schermo in pochissimi minuti grazie al solo uso del mouse, senza alcun programma speciale o tavoletta grafica dedicata.

“Con quali altri computer ho lavorato in precedenza? Con nessuno. Stavo aspettando questo.” Andy Warhol

In realtà il computer, ammetteranno in seguito i vertici di Commodore stessa, non era affatto completo, poiché il sistema operativo non era ancora stato finito di compilare dai programmatori, e per utilizzare i programmi Amiga di disegno usati durante la presentazione è stato in realtà utilizzato un Personal Computer prodotto da Sun Microsystems, un piccolo grande inganno che tutti i fan della Grande C hanno perdonato negli anni, una volta svelato l’inghippo. Amiga, oggi, è ricordato non solo come sistema multimediale, ma soprattutto per il suo enorme catalogo di videogiochi.

Commodore Amiga 1000, all’epoca noto solo come Amiga, senza numerazione, è stato messo in commercio dal successivo mese di Settembre, una volta completato il sistema operativo, al prezzo al pubblico di 1500 dollari. Il sistema ha presentato un’interfaccia grafica a colori, un multitasking basato su finestre, mutuato dai sistemi operativi professionali di XEROX ed una rivoluzionaria architettura multiprocessore, il cui cuore è appunto il suddetto Motorola 68000.

L’Home Computer targato Commodore va a collocarsi in diretta concorrenza con sistemi di fascia alta basata sul medesimo processore, ovvero ATARI ST e Apple Macintosh. Il trentacinquennale di Amiga è un evento molto importante, sebbene i modelli della famiglia presentati negli anni sono decisamente molti, tra questi ricordiamo Amiga 1200 e la versione console Commodore Amiga CD 32, che anticipa il mercato delle console a 32 bit, come Sony PlayStation e SEGA Saturn. Buon Compleanno caro vecchio AMIGA!