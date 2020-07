Tell Me Why: ecco le date degli episodi

La Xbox Games Showcase di ieri è stata un’interessante combinazione di annunci e informazioni aggiuntive sui titoli già annunciati. Uno di questi è stato sicuramente Tell Me Why di Dontnod, un gioco di avventura narrativa su due fratelli che devono mettere insieme ricordi contrastanti del loro passato. Sebbene il gioco non sia direttamente collegato alla serie Life is Strange, ne prende chiaramente spunto, inclusa la sua natura episodica.

Durante l’evento, è stato annunciato che il primo episodio (o capitolo) verrà lanciato verso la fine del prossimo mese. Lo sviluppatore ha dichiarato che avrebbe lavorato per ridurre il tempo di uscita tra i capitoli, soprattutto perché l’ultimo titolo di Life is Strange ha subito enormi ritardi. Non stavano scherzando, a quanto pare, dal momento che a quanto pare i vari episodi usciranno a cadenza settimanale.

Il primo capitolo di Tell Me Why uscirà quindi il 27 Agosto, il secondo il 3 Settembre mentre il terzo e ultimo capitolo arriverà il 10 Settembre. Il titolo verrà lanciato sia per Xbox One che per PC, oltre che ovviamente su Xbox Series X.

— Tell Me Why 🏳️‍⚧️ (@TellMeWhyGame) July 23, 2020