State of Decay 3 è in pre produzione

Tra i molti nuovi titoli di annunciati per Xbox Series X ieri, c’era State of Decay 3 di Undead Labs. Non si è ancora visto alcun gameplay, ma il trailer ci ha suggerito cosa ci potremmo aspettare, dagli animali non morti ai paesaggi innevati. Su Twitter, lo sviluppatore ha spiegato che il sequel della saga è attualmente in fase di pre-produzione.

Chiaramente, non vedono l’ora di condividere maggiori dettagli col pubblico, anche se a questo punto sembra logico presumere che il titolo si faccia attendere almeno di un anno ancora. Nel frattempo, State of Decay 2 è scontato su tutte le piattaforme fino al 29 Luglio. Considerando tutti gli aggiornamenti e i contenuti rilasciati finora, potrebbe valere la pena dare un’occhiata.

Undead Labs è stata acquisita da Microsoft nel 2018 insieme a Compulsion Games e Ninja Theory. Ha pubblicato State of Decay 2 nello stesso anno, sebbene il lancio iniziale avesse subito numerosi bug e altri problemi. Per quanto riguarda State of Decay 3, vi ricordiamo che è attualmente in fase di sviluppo per Xbox Series X e PC.

We're excited about the announcement that SoD3 is in early pre-production, and we're looking forward to having more to share in the future. In the meantime, if you're new to the franchise and want to see what it's all about, SoD2 is on sale across all platforms until July 29th!

