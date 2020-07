Phantasy Star Online 2 New Genesis Anteprima: un nuovo inizio?

Fin dalla prima, storica console, il marchio Xbox ha sempre faticato a ritagliarsi uno spazio in Giappone. I giocatori orientali, d’altronde si sa, apprezzano ben altri tipi di esperienze interattive, motivo per cui Sony e Nintendo hanno sempre avuto un enorme vantaggio sul territorio, riuscendo ad offrire prodotti in grado di conquistare quell’audience così particolare. Negli ultimi 5 anni la strategia di Phil Spencer è stata chiara fin dall’inizio: portare il pubblico giapponese a scegliere anche console e servizi di casa Microsoft. Dopo l’esperienza fallimentare di Scalebound, il colosso di Redmond sembra aver trovato una quadra precisa con SEGA: oltre al prossimo Yakuza, infatti, la casa di sviluppo e publisher nipponico porterà sulla famiglia di console Xbox anche la prossima espansione di Phantasy Star Online 2, denominata New Genesis. E che Microsoft punti molto su questa partnership è dimostrata dal grande spazio regalato al prossimo contenuto, tanto che è stato ospite del Xbox Game Showcase degli scorsi giorni, con un trailer che purtroppo non ha chiarito del tutto alcuni aspetti della prossima espansione ma ha permesso un first look comunque soddisfacente per i fan e per coloro che vorranno avvicinarsi all’esperienza di gioco online. Anche se purtroppo con troppi dettagli fumosi in merito, su cui si potrà fare chiarezza solo nel corso dei prossimi mesi.

Phantasy Star Online 2 New Genesis: parole d’ordine? Rapidità

Phantasy Star Online 2 accoglierà New Genesis solamente nel 2021. Per ora è stata dichiarata la sola finestra di lancio, senza una release date precisa. SEGA ha però voluto precisare immediatamente come l’uscita della nuova espansione sarà simultanea tra Giappone e Nord America, a differenza del gioco originale che invece ci mise più o meno 8 anni a passare tra il Sol Levante e gli USA.

Una mossa che servirà sicuramente a livello di marketing ma ha anche un’utilità vera: il titolo è oramai presente anche in Occidente, ha una sua fan base piuttosto forte e riesce ancora oggi a richiamare diversi nuovi giocatori. Sarebbe dunque abbastanza naif pubblicare un nuovo contenuto blindandolo nel paese di origine per diversi anni. Una scelta quasi naturale dunque, che servirà a non perdere giocatori e riuscire così a fondere le due community del titolo in una sola.

Resta il nodo legato al vecchio continente: Phantasy Star Online 2 accoglierà New Genesis nel corso dello stesso anno oppure in contemporanea con la release in Giappone e Nord America? Oppure i giocatori europei dovranno pazientare di più?

Espansione o nuovo gioco?

Fino a questo momento abbiamo trattato New Genesis come una vera e propria espansione. Purtroppo però SEGA non ha saputo chiarire assolutamente questo aspetto. Su Twitter New Genesis viene definito come un vero e proprio sequel di Phantasy Star Online 2, mentre su YouTube il publisher e sviluppatore giapponese ha trattato il contenuto come una new-entry nell’universo dello stesso capitolo. Dubbi a parte, i nuovi contenuti mostrati rapidamente durante il trailer sono svariati, tanto che potremmo anche trattarlo come un vero e proprio gioco da zero.

I maggiori cambiamenti introdotti con New Genesis in Phantasy Star Online 2 sono legati sicuramente al gameplay. L’intero prodotto appare più moderno rispetto alla versione che già si conosce, con meccaniche di gioco legate più al presente che al passato. Da non sottovalutare anche il nuovo mondo di gioco, che appare più dettagliato (avrà sicuramente tratto giovamento dall’hardware di Xbox Series X e PlayStation 5), i combattimenti completamente rivisti e la presenza di nuove creature. Sembra dunque di trovarci davanti ad una versione Enhanced del MMORPG base ma non è escluso che nelle prossime ore o nei prossimi mesi SEGA riesca a prendere una posizione in merito.

Fin dall’annuncio, tuttavia, il team marketing di SEGA ha parlato di offrire un’esperienza di gioco completamente differente. Il game design sembra non esserne afflitto (anche se la sensazione di modernità ci dice che qualche piccolo ritocco potrebbe averlo comunque subito), mentre tutto il resto (gameplay e grafica) hanno subito un totale redesign. L’obiettivo è comunque chiaro: offrire ai giocatori di Phantasy Star Online 2 una nuova esperienza, basata sulla personalizzazione del personaggio praticamente imparagonabile al resto dei prodotti e avventure infinite, in grado di consegnare al giocatore uno dei migliori MMORPG disponibili sul mercato ad oggi.

Purtroppo al momento è tutto ciò che sappiamo. Sicuramente le premesse sono decisamente interessanti (e il trailer sembra confermare la bontà del progetto) ma è chiaro che SEGA stia ancora aspettando il momento giusto per svelare al mondo tutte le novità del progetto. Novità che arriveranno in uno dei prossimi appuntamenti legati al gioco, considerando la finestra di lancio (non troppo distante) e la piccola ma potente nicchia che si è creata intorno al gioco.

Smart Delivery ed esclusività

Phantasy Star Online 2 accoglierà New Genesis solamente nel 2021. Il titolo girerà su Xbox One, Xbox One X e Xbox Series X con funzionalità di Smart Delivery: confermato dunque il supporto alla prossima console di Microsoft, con un comparto grafico e tecnico decisamente superiore rispetto alle controparti dell’attuale generazione. Nonostante questi dettagli, ovviamente New Genesis non sarà esclusiva Xbox.

Come confermato tardivamente da SEGA, praticamente a fine show, i nuovi contenuti arriveranno anche su altre piattaforme, ovvero su PlayStation 4 e Nintendo Switch, dove già il gioco base è presente. Non è ancora però chiaro quando arriverà: probabilmente dopo la release sulle console di casa Microsoft ma non sappiamo con certezza se durante il 2021 oppure ancora più tardi. Tutto è legato ovviamente agli accordi di marketing presi tra SEGA e Redmond che sono ovviamente riservatissimi e di cui non si potranno conoscere i dettagli.

Phantasy Star Online 2 New Genesis ci ha spiazzati. Il primo first look consegnato da SEGA ci ha sicuramente conquistati in positivo ma aleggiano davvero troppi dubbi: dalla release in contemporanea mondiale alla classificazione del prodotto (nuovo gioco? espansione? rework totale?), ci sono ancora tanti nodi da sciogliere. In attesa di un autunno dedicato ai videogiochi davvero caldo, speriamo che il publisher e sviluppatore del Sol Levante sia in grado di rispondere il più velocemente possibile alle tante domande che affollano la testa di tutti i fan e i curiosi, magari sfruttando i prossimi eventi legati al nostro media preferito.