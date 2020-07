Esport: i giochi per PC di maggiore impatto nel secondo trimestre 2020

Per il quinto trimestre consecutivo, League of Legends di Riot Games è stato il gioco per PC di maggiore impatto. Essendo il punto di riferimento per i giochi per PC più importanti legati agli Esport, League of Legends è stato affiancato da Counter-Strike: Global Offensive di Valve come gli unici titoli di livello 1 del periodo. A parte League of Legends , Riot Games possiede altri tre titoli che figurano nella Top 15 di Impact Index, la maggior parte degli sviluppatori.

Gli effetti delle politiche COVID-19 sulle competizioni di Esport riportate dal primo trimestre del 2020, hanno portato a diversi giochi che hanno avuto un impatto significativo sull’ecosistema di Esports nei precedenti trimestri migliorando o declassando l’indice di impatto.

League of Legends regna negli Esport

Una parte importante del dominio di League of Legends sull’Impact Index deriva dalla sua base di giocatori, che era più del doppio delle dimensioni rispetto al gioco con la seconda base di giocatori più alta, VALORANT . Inoltre, LoL è stato il secondo in ore guardato sulla piattaforma di streaming live Twitch nel periodo, superato solo da VALORANT .

Mentre il secondo trimestre del 2020 segna la prima volta dal terzo trimestre del 2019 che League of Legends non è in cima alle ore di Twitch osservate, ha superato le ore di punta degli sport più importanti dell’ultimo trimestre visto Counter-Strike: Global Offensive . Secondo Riot Games, il campionato europeo League of Legends ha registrato un aumento dell’81% del pubblico medio-minuto nella prima metà del suo Summer Split 2020 per le prime quattro settimane rispetto all’estate 2019.

Andare online pur rimanendo coerente

Mentre Counter-Strike: Global Offensive è stato superato nelle ore di Esport guardate su Twitch da League of Legends , l’ecosistema del gioco ha ospitato il maggior numero di tornei durante il trimestre e ha pagato il montepremi più alto a circa $ 4,9 milioni di dollari. Il più grande torneo in termini di dimensioni del montepremi è stato il campionato $ 1M Flashpoint Season 1, che è stato vinto dal team MAD Lions di Overactive Media .

Altri eventi importanti durante il periodo sono stati i formati online regionali ESL Pro League per le divisioni europea e nordamericana, che sono stati vinti rispettivamente da Fnatic e Team Liquid ; il DreamHack Masters Europe vinto da BIG ; e BLAST Premier: finali UE e NA della primavera 2020 vinte rispettivamente da Evil Geniuses e Complexity . Complessivamente, il gioco ha attirato 239 milioni di ore su Twitch durante il secondo trimestre 2020.

Esport: principiante dell’anno

L’ ultimo titolo di Riot Games , VALORANT , è salito al n. 3 nell’indice di impatto sui giochi per PC nel quarto della sua uscita. La sua elevata rilevanza immediata sta testimoniando un interesse che suscita una strategia di lancio: il gioco è stato lanciato per la prima volta in versione beta chiusa e l’accesso è stato concesso tramite drop di Twitch, che ha gonfiato le sue ore osservate mentre raggiungeva più settimane di oltre 100 milioni di ore guardate . Quando il gioco è stato ufficialmente rilasciato a giugno, le ore di Twitch sono scese a 16,5 milioni . In totale, VALORANT ha concluso il trimestre come il gioco più visto su Twitch con 544 milioni di ore viste.

A parte la sua strategia di rilascio chiave beta, Riot Games ha annunciato che non avrebbe creato subito una struttura di campionato / torneo per VALORANT simile alla sua infrastruttura di League of Legends , ma ha dato agli organizzatori di terze parti la possibilità di far crescere la scena e sviluppare talenti. Nel secondo trimestre 2020, 123 tornei sono stati organizzati per VALORANT , secondo solo al suo concorrente nel genere FPS, Counter-Strike: Global Offensive .

Fortnite: più di un gioco

Fortnite era il gioco più trasmesso su Twitch mentre era terzo nelle ore di Twitch guardato e distribuito premi in denaro. In totale, Fortnite ha raccolto 330 milioni di ore guardate su Twitch durante il periodo.

Contribuire a questo numero è stato un concerto in-game eseguito da Travis Scott, a cui hanno partecipato 12.3 milioni di giocatori . Oltre ai milioni che hanno partecipato al concerto in-game, molti giocatori hanno anche trasmesso la propria esperienza in streaming, aumentando significativamente il numero totale di spettatori. Inoltre, lo sviluppatore del gioco Epic Games ha annunciato che oltre 27,7 milioni di giocatori unici hanno partecipato al gioco durante cinque eventi di concerti nel “tour”, che è iniziato con un concerto di Travis Scott.

I tornei più significativi del periodo sono stati il ​​montepremi di $ 2 milioni di Fortnite Championship Series (FNCS) Invitationals e le finali del capitolo 2 di FNCS con oltre $ 1,36 milioni distribuiti. Tutti gli eventi FNCS si sono svolti online e separati in sotto-eventi regionali.

Meno concorrenza, meno rilevanza

Il Dota 2 di Valve è stato l’unico gioco tra i primi cinque a diminuire la sua classifica rispetto all’ultimo trimestre. Non solo ha perso due gradi, ma è anche scivolato nel livello 2 per quel periodo. Tra i primi sette giochi, Dota 2 ha la base di giocatori più piccola, ma di solito ha un buon pubblico (146 milioni di ore guardate su Twitch durante il secondo trimestre 2020) e i suoi tornei hanno mantenuto il gioco attorno ai primi quattro giochi. Come per gli sforzi di Esport di molti altri giochi, la scena di Esport di Dota 2 è stata influenzata dalla situazione COVID-19. Ad esempio, EPICENTER Major 2020 a Mosca è stato cancellato. Al suo posto, l’organizzatore Epic Esports Events ha collaborato con RuHub e Beyond The Summit per mettere insieme l’evento Beyond EPIC. In modo simile, l’evento ESL One Birmingham è stato trasformato in un formato online.

Call of Duty: Modern Warfare si è classificato al 6 ° posto nell’attuale Impact Index guidato da un forte numero di spettatori e trasmissioni Twitch; il gioco ha raccolto 258 M di ore guardate su Twitch durante il secondo trimestre 2020. Inoltre, Modern Warfare , che presenta la popolare modalità Battle Royale Warzone , ha una solida base di giocatori, il quinto più grande di tutti i giochi nell’Indice. Il principale evento di Esport del gioco durante il periodo fu la Call of Duty League, che riprese il gioco dopo una sospensione temporanea di COVID-19.

Rainbow Six Siege, il volantino dello scorso trimestre, è tornato al livello 2 in quanto non si sono verificati eventi di Esport significativi durante il trimestre con una distribuzione di premi di appena $ 600K. Anche il suo pubblico di Twitch ha rallentato a 34,9 milioni di ore osservate per il secondo trimestre 2020, ma la quarta base di giocatori più grande di tutti i giochi nell’indice ha aiutato Rainbow Six Siege ad assicurarsi il grado sette nella classifica attuale.

Hearthstone ha tenuto due importanti tornei di Esport in condizioni di politica COVID-19 durante il periodo, il Grand Masters 2020 Stagione 3 e il Tour da 500.000 $ Masters Tour Jönköping. Hearthstone si è classificato al n. 8 nell’indice di impatto del secondo trimestre 2020.

Le PLAYERUNKOWN’S BATTLEGROUNDS di Krafton Game Union hanno subito un declassamento nel secondo trimestre consecutivo, classificandosi ora al n. 9 dei giochi per PC più importanti durante il secondo trimestre 2020. La principale competizione di Esport del gioco durante il periodo è stata la PUBG Continental Series, che è una struttura di tornei regionali online organizzata da PUBG Corporation . La serie continentale 2020 ha sostituito la serie globale cancellata.

Overwatch, Rocket League, StarCraft II e FIFA 20 – Il centrocampo

Overwatch è stato uno dei pochi giochi che ha migliorato la sua classifica sull’Impact Index rispetto all’ultimo trimestre guidato dalla sua prima competizione di Esport, la Overwatch League infranchising.

L’audience e il premio contributo soldi dalla Rocket League Spring Series aiutato Rocket Lega mantengono una certa rilevanza, classifica n ° 11 sull’Impact Index, in calo di tre rispetto allo scorso trimestre.

La maggior parte degli attuali tornei StarCraft II si svolgono in un formato uno contro uno, che ha aiutato gli organizzatori a passare a un formato online con poche sfide e ha portato il gioco a organizzare il terzo maggior numero di tornei durante il secondo trimestre 2020, incluso DreamHack SC2 Masters 2020 Summer .

FIFA 20 di Electronic Arts si è classificato al 14 ° posto nell’indice di impatto, guidato principalmente dai suoi numeri Twitch, mentre la sua base di giocatori su PC è piuttosto piccola e non paragonabile alla sua popolarità sulle console. L’impatto del gioco sull’ecosistema di Esports è sottolineato dal suo pubblico e dal successo delle sue iniziative di Esports, tra cui la FIFA Global Series, che ha avuto luogo durante il periodo.

Esport: concorrenti rimanenti di Riot Games

Oltre a mettere in campo due delle prime tre voci dell’indice di impatto di questo trimestre, Riot Games, lo studio di proprietà di Tencent, rimanendo due giochi per PC, è arrivato anche in classifica. Il gioco di carte collezionabili Legends of Runeterra ha raggiunto il n. 13, mentre Teamfight Tactics è rientrato tra i primi 15 al 15 °.

Anche se Legends of Runeterra ha a malapena una scena di Esports competitiva e solo pochi spettatori di Twitch (era la 43a categoria più vista su Twitch nel secondo trimestre 2020 con 10,1 milioni di ore di visione), il gioco è molto rilevante a causa della sua base sorprendentemente alta, che ha addirittura superato Hearthstone, il gioco di carte collezionabili di Activision Blizzard .

Le iniziative di Esport della maggior parte dei giochi citate in questo articolo sono state gravemente influenzate dalle politiche di COVID-19. Dai un’occhiata alla nostra copertura COVID-19 su tutto ciò che riguarda le attività di esportazione per conoscere gli ultimi sviluppi dell’ecosistema.