GXT 258 Fyru: Trust presenta il nuovo microfono

Trust ha presentato oggi il suo nuovissimo microfono GXT 258 Fyru, un dispositivo mirato proprio ai creatori di contenuti sonori che siano Podcast, Streaming o in ambito musicale. Il microfono presenta 4 diversi schemi di registrazione (cardioide, bidirezionale, stereo e omnidirezionale), è progettato per offrire alte performance sia nello streaming live in solitario, che nelle interviste di gruppo o durante registrazioni musicali. In ambienti rumorosi, è in grado di escludere i suoni indesiderati grazie al filtro pop interno , assicurando sempre un sound di qualità.

Per quanto rioguarda la parte esterna, il dispositivo si presenta in una struttura di metallo resistente con una parte anteriore a griglia metallica. È possibile utilizzare un montaggio a vite 5/8’’ universale per applicarlo a qualsiasi braccio di microfono compatibile oppure montarlo sul treppiede. Il design del microfono è caratterizzato da un’ illuminazione a LED regolabile in 5 colori, che permettono di abbinarlo allo stile della postazione o dello studio, è inoltre dotato di una connessione USB plug-and-play per collegarsi istantaneamente al PC o al laptop.

Si può facilmente dire che la Trust non smette mai di stupirci e anche questo nuovo prodotto sempre essere degno della reputazione della compagnia che lo ha creato, se siete interessati al nuovo microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru, potete trovarlo in Italia presso i rivenditori fisici e online ad un prezzo di € 129,99.