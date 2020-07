RIDE 4: svelato un nuovo gameplay trailer

Annunciato ufficialmente a maggio, RIDE 4 si mostra al suo pubblico con un nuovo gamepaly trailer, accompagnato dalla celebre “Run Boy Run” di Woodkid.

Milestone ha dunque svelato un nuovo filmato di RIDE 4, l’ultimo capitolo dell’amatissimo franchise dedicato agli amanti delle due ruote che sarà disponibile dall’8 ottobre. Il nuovo trailer permette ai fan di dare un’occhiata al livello di fedeltà visiva all’avanguardia che il gioco ha raggiunto sia nella modellazione della moto che delle piste.

Il video, creato utilizzando esclusivamente il motore di gioco, mostra alcuni incredibili dettagli delle moto che sono state perfettamente riprodotte come nelle loro controparti nella vita reale. Anche l’abitacolo è una riproduzione perfetta, sia in termini di design che di elementi dinamici. I dati sul cruscotto cambiano in tempo reale, velocità, temperatura, controllo della trazione…anche il serbatoio dell’olio vibra in base ai movimenti della moto!

Tutti i modelli di moto in RIDE 4 sono stati creati da zero utilizzando le tecnologie più avanzate e le scansioni CAD e 3D originali di modelli reali, per dare vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche, rare ed esclusive.

Insieme al nuovo trailer, Milestone ha svelato la Special Edition fisica di RIDE 4 per PlayStation4 e Xbox One, che includerà una Steelbook dedicata all’iconica Yamaha R1 2020 e permetterà ai giocatori di accedere al Season Pass, che comprende 65 nuove moto, 2 nuove piste e 150 nuovi eventi!

Insieme a un livello all’avanguardia di fedeltà visiva che dà vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche, RIDE 4 offre un’esperienza di gioco unica, con una modalità Carriera completamente rinnovata. I giocatori dovranno affrontare in tutto il mondo sfide frenetiche che culminano con i Campionati finali con le Sportbike più potenti, inclusa la nuovissima modalità Endurance, la sfida più difficile che solo i migliori piloti virtuali possono affrontare. Questa nuova modalità di gioco ha permesso a Milestone di aumentare il livello di realismo e autenticità con illuminazione e condizioni meteorologiche dinamiche, Pit Stop per pneumatici e gestione del carburante. Quando la competizione si fa dura, la strategia diventa cruciale per avere successo!

I pre-order sono già disponibili. RIDE 4 arriverà l’ 8 ottobre 2020 su PlayStation4, Xbox One e PC Windows/STEAM.