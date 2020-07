Ghost of Tsushima: record di vendite

L’open world ambientato nel Giappone feudale, sviluppato da Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima, ha venduto oltre 2,4 milioni di unità in tutto il mondo nei suoi primi tre giorni di rilascio, rendendolo l’IP originale first-party ad aver venduto copie più velocemente per PlayStation 4. Ad annunciarlo è proprio il publisher Sony Interactive Entertainment attraverso i propri canali social, come potete vedere nel tweet qui sotto.

Ricordiamo che Ghost of Tsushima è stato pubblicato su PlayStation 4 il 17 luglio in tutto il mondo. Vi lasciamo il link della nostra recensione, qualora vogliate sapere cosa ne pensiamo del titolo di Sucker Punch.

