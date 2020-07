League of Legends accoglie il grande evento Spirit Blossom

Spirit Blossom, il nuovo evento di Riot Games, è stato annunciato tramite un comunicato stampa e comprende i titoli principali di Riot Games: League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. Valorant è stato escluso.

Questo festival inizierà il 22 luglio e durerà fino al 24 luglio . Durante questo periodo la famosa modalità di gioco Nexus Blitz tornerà in modo limitato, ma non sarà l’unica cosa, poiché ci saranno nuovi elementi cosmetici e di personalizzazione in tutti e tre i giochi e una nuova esperienza narrativa, Legami Spirituali .

Da Riot Games hanno sottolineato che, sebbene non sia la prima volta che il mondo di League of Legends si ispira agli anime, questa volta va molto oltre, approfondendo la storia, la cura creativa e il coordinamento tra i giochi. con la linea Spirit Blossom , che considerano va oltre altri temi come Combat Academy o Star Guardians.

L’ispirazione iniziale per Spirit Blossom è venuta dall’idea di prendere il folklore spirituale e applicarlo a LoL, con l’obiettivo di offrire ai giocatori un nuovo modo di interagire con i loro campioni preferiti come se fossero personaggi completamente nuovi in ​​un nuovo universo folcloristico. La storia inizia su Ionia: durante il festival tutti i suoi abitanti indossano abiti festosi colorati e, con l’aiuto dei Spirit Blossom che fioriscono solo per una settimana all’anno, sono in grado di comunicare brevemente con i loro cari defunti sotto forma di spiriti.

Come abbiamo detto, il nuovo evento porterà non solo nuove skin, ma anche un arco narrativo che vedrà i vari campioni offrire una serie di missioni ai giocatori in modo da portarle a termine per ricche ricompense. I campioni di League of Legends che riceveranno nuove skin sono:

Lillia

Thresh

Ahri

Teemo

Yasuo

Vayne

Riven

Cassiopeia

Kindred

Spirit Blossom in Legends of Runeterra

I giocatori avranno accesso ad una serie di oggetti a tempo limitato che saranno sbloccabili semplicemente giocando. Sarà disponibile anche un Pass Evento nello store che consentirà di sbloccare ulteriori ricompense. Ogni feature include:

Nuovo laboratorio

Scegliete uno dei sei mazzi precostruiti di Fiore Spirituale

I giocatori iniziano il gioco a 30 punti salute

Quando un’unità muore, le sue statistiche sono conferite a un’unità casuale in mano

Quest epiche e ricompense

Percorso dell’evento: giocate per progredire

Guadagnate petali con vittorie giornaliere, missioni di eventi e missioni epiche

Sbloccate i premi esclusivi di Fiore Spirituale

Pass Evento

Percorso dell’evento aggiornato con articoli cosmetici premium

Sbloccate immediatamente il nuovo Kitt Guardiano

Giocate per guadagnare petali e sbloccare più premi

Spirit Blossom in Teamfight Tactics

I giocatori potranno sbloccare nuove varianti di Little Legends per Featherknight, Hushtail e Melisma, ispirati all’evento, con un modello di prezzi completamente nuovo che consente ai giocatori di acquistare direttamente altre versioni.