Galaxy Watch 3: Leakato il design

Sono state pubblicate nuove pagine di supporto per il Samsung Galaxy Watch 3: una per il modello 41mm e una per l’orologio 45mm più grande.

I leak hanno fornito un interessante anteprima del Galaxy Watch 3 da 45 mm e di quello da 41 mm. Presenteranno cinturini in pelle e metallo e diverse opzioni di colore, tra cui “Mystic Bronze”.

Il Watch 3 sarà classificato IP e MIL-STD e presenterà resistenza all’acqua ATM5 e Gorilla Glass DX sul display (1,4″ nel caso del modello 45mm, 1,2″ per quello più piccolo). Ovviamente eseguiranno l’ultimo Tizen 5.5 e dovrebbero avere un ricevitore GPS e un sensore ECG.

Secondo il leaker, i nuovi orologi costeranno tra $ 400 e $ 600 e si parla anche di versioni in titanio, che presenteranno un prezzo maggiore.

Il Samsung Galaxy Watch 3 sarà annunciato ufficialmente all’evento Unpacked in programma per il 5 agosto insieme al nuovo Galaxy Note 20, durante il tanto atteso evento Unpacked, di cui vi avevamo parlato tempo fa, e che prevede la presentazione di ben 5 nuovi dispositivi firmati Samsung.

Non vediamo l’ora di partecipare a questo nuovo evento, cosi come non vediamo l’ora di farvi avere maggiori ntoizie riguardo questo nuovissimi dispositivi che, almeno per il momento, rimangono tanto affascinanti quanto misteriosi, soprattutto riguardo le loro specifiche tecniche.